Тамара Синявская награждена «Почетным дипломом Президента Азербайджана»

В Министерстве культуры Азербайджанской Республики состоялась встреча с выдающейся оперной певицей, народной артисткой России, Азербайджана и СССР Тамарой Синявской.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, министр культуры Адиль Керимли рассказал о творческом пути певицы и отметил ее высокое мастерство в оперных постановках.

Было отмечено, что Т.Синявская, супруга легендарного певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева, также внесла вклад в пропаганду азербайджанской культуры. Ее деятельность в этой области всегда высоко оценивалась нашим государством. В прошлом году соответствующими распоряжениями Президента Ильхама Алиева Т.Синявская была награждена юбилейной медалью "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)" и "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".

Затем эти государственные награды были торжественно вручены певице.

Тамара Синявская выразила глубокую признательность главе государства за постоянное внимание и высокую оценку ее деятельности.

В заключение были сделаны памятные фотографии с певицей.

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