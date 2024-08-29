Выставка и лекция Рустама Гусейнова Азербайджан начала ХХ века в цветных фотографиях, посвященные фотографу Сергею Прокудину-Горскому и работам, стали увлекательным путешествием в прошлое, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Для интересующихся историей Азербайджана наследие Сергея Прокудина-Горского интересно не только цветными снимками Баку, но и уникальными фотографиями регионов и населения Азербайджана начала XX века. Работы фотографа Сергея Прокудина-Горского помимо их художественной ценности сегодня имеют огромное значение как уникальные фотодокументы для истории Азербайджана.

Исследователь Рустам Гусейнов в Русском доме в Баку подробно рассказал о методе трехцветной фотографии, применявшемся Сергеем Прокудиным-Горским, его масштабном фотографическом проекте и фотоснимках, сделанных в Азербайджане в 1905-1915 годах. Профессор Сергей Прокудин-Горский - фотохимик, ученый, пионер цветной фотографии в России. Благодаря своим многолетним исследованиям, усовершенствованию метода трехцветного наложения негативов, фотограф создал исключительный фотодокумент прошлого - дореволюционное государство "в истинном цвете". На фотографиях Прокудина-Горского живые люди, а не чёрно-белые миражи, это их ключевое отличие от привычной для начала ХХ столетия документальной фотографии. И это не только художественные фотографии, но и бесценные свидетельства для истории, так как фотограф уделял первостепенное внимание памятникам архитектуры, народному быту и костюмам. Работы фотографа Сергея Прокудина-Горского имеют огромное значение как уникальные фотодокументы для истории Азербайджана.

Наибольший интерес аудитории вызвали цветные фотографии региона Мугань, а также снимки первых объектов индустриализации.

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