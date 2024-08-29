Азербайджан представлен на Московской международной неделе кино

Заведующий отделом творческих индустрий и цифрового развития Министерства культуры Азербайджана Рашад Азизов принял участие в панельных дискуссиях на тему "Творческая экономика" в рамках первой Московской международной недели кино.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе ведомства.

В своем выступлении Рашад Азизов подчеркнул, что в Азербайджане особое внимание уделяется стратегическому развитию культурных и творческих индустрий (MYS) через гранты и образовательные программы, поддерживается деятельность творческих центров и молодых стартаперов, повышая уровень этого сектора на глобальном уровне. В рамках мероприятия Рашад Азизов также провел встречи с представителями творческих индустрий разных стран. В рамках впервые проведенной московской Недели кино участники также получили возможность ознакомиться с ведущими проектами различных стран в сфере творческой индустрии.

В Московской международной неделе кино (ММНК) с 23 по 28 августа приняли участие продюсеры, сценаристы, представители кинокомпаний и государственные деятели из 47 стран. Всего на мероприятии побывали более 600 000 человек. Культурная программа включала лекции, кинопоказы, кастинги и экскурсии по местам съемок по всему городу. Также в Москве прошли девять тематических кинофестивалей. В программу кинопоказов вошли более ста фильмов и анимационных проектов.

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