Житель Лондона нашел в своем гараже 10 гравюр кисти Сальвадора Дали

Необычную находку в собственном гараже случайно совершил житель Лондона: мужчина нашел целых десять гравюр, которые были созданы известным испанским сюрреалистом Сальвадором Дали. Об этом рассказал аукционный дом Hansons, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Гравюры были приобретены в 1970-х годах на закрытой распродаже в Центральной Лондонской галерее за 500 фунтов стерлингов. Покупатель хотел вставить их в рамки и развесить их по дому, но так и не осуществил задуманное, и гравюры остались лежать в гараже.

Чуть больше чем через 50 лет во время уборки их нашел новый жилец. Вместе с гравюрами Дали там лежали пять литографий французского художника, гравера, иллюстратора и скульптора Тео Тобиасса.

"Произведения Дали, оцененные в 300-500 фунтов стерлингов каждое, и работы Тобиасса по 100-300 фунтов стерлингов каждая, уйдут с молотка в Hansons Richmond 30 сентября", - говорится в публикации.

Общая стоимость находки может достичь 5 тыс. фунтов.

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