Азербайджанский ансамбль триумфально выступил в Узбекистане

Азербайджанский ансамбль мугама Simurq удостоен гран-при XIII Международного музыкального фестиваля "Мелодии Востока" (Şərq təranələri, Шарк тароналари), который прошел в Самарканде, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В этом году в фестивале, который прошел в партнерстве министерства культуры Узбекистана, UNESCO, ICESCO и TÜRKSOY, приняли участие более 300 представителей из около 80 стран мира.

В состав "Симург" вошли Миралам Мираламов (ханенде), Зяки Велиев (тар), Эльнур Микаилов (Кяманча), заслуженный артист Кямран Керимов (нагара), Идрис Гусейнов (уд) и Анара Велизаде (балабан).

Главный приз, статуэтка фестиваля и сертификат был вручен министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым и председателем жюри, директором Международного центра мугама, заслуженным артистом Азербайджана Сахибом Пазашаде. Отметим, что впервые за 27-летнюю историю фестиваля представитель Азербайджана председательствовал в международном жюри. Сумма гран-При составляет 10 000 долларов США.

Напомним, что фестиваль "Мелодии Востока", основанный в 1997 году, проводится раз в два года. Представившая нашу страну Симара Иманова (ханенде) была удостоена гран-при на первом фестивале, а Сахиб Пашазаде (тар) в 2017 году. В разные годы несколько азербайджанских музыкантов также становились лауреатами фестиваля.

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