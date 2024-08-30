Наследие великого мастера - новые таланты школы Бюльбюля

Вокальная школа Бюльбюля (Bülbül Vokal Məktəbi), несущая вокальные традиции основоположника азербайджанского профессионального вокального искусства, одного из основоположников национального музыкального театра, выдающегося оперного певца, композитора и педагога Бюльбюля, провела набор студентов на новый учебный год,

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе школы.

Из 367 человек, подавших заявки на обучение в школе из Баку, Гянджи, Загаталы, Мингячевира и Шеки, 35 были допущены к следующему этапу. В ходе итогового прослушивания были отобраны 11 студентов на новый учебный год.

Отметим, что Bülbül Vokal Məktəbi, созданная заслуженным артистом, преемником Бюльбюльской школы Рамилем Гасымовым, где впервые в Азербайджане проводятся бесплатные уроки вокала, функционирует уже год. Ученики школы принимали участие в ряде концертных программ и фестивалях. В этом году воспитанники школы стали студентами вузов - Аршад Гейдаров и Назрин Мансырлы (Азербайджанская национальная консерватория, национальный вокал), Атилла Мамедов (Бакинская музыкальная академия, академический вокал).

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