Фильм "Ангелы войны" о врачах-героях Карабахской войны представлен в Баку

В Бакинском молодежном центре состоялась презентация документального фильма "Ангелы войны" (Müharibə mələkləri), посвященного врачам-героям 44-дневной Отечественной войны, сообщает Day.Az.

В мероприятии приняли участие врачи, участвовавшие в Карабахской войне, семьи шехидов, ветераны, деятели искусства. На открытии минутой молчания была почтена светлая память шехидов, погибших за территориальную целостность Родины, прозвучал Гимн Азербайджана.

Творческий коллектив рассказал о съемках фильма. Автор идеи фильма - Алиш Мехти, режиссер-постановщик и автор сценария - Амиль Али.

В 44-дневной Отечественной войне геройски погибли 44 медицинских работника - 11 врачей, 7 фельдшеров и 26 медицинских инструкторов, были ранены 159 военно-медицинских работников. Врачи боролись за жизни раненых солдат и офицеров, под шквальным огнем выносили их с поля боя, рискуя собственной жизнью, оказывали им помощь в сложнейших условиях. Для тысяч воинов они стали поистине ангелами-спасителями.

Фильм был высоко оценен зрителями, заслуженный деятель искусств, киновед Айдын Кязымзаде и другие почетные гости поделились впечатлениями о картине.

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