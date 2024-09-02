В Баку определились призеры Международного кинофестиваля Salam

Киностудия Narimanfilm при поддержке министерства культуры Азербайджана и генеральном спонсорстве PASHA Holding завершила третий Международный детский и юношеский кинофестиваль Salam, сообщает Day.Az.

На церемонии открытия выступили основатель фестиваля Salam Нариман Мамедов, арт-директор фестиваля Лейла Достализаде, генеральный директор European Azerbaijan School Франческо Банчини, и.о. исполнительного директора Фонда молодежи Азербайджана Гадир Халилов, основатель фестиваля Universal Kids Film Festival в Стамбуле Ровена Мартинес Тузчуоглу и президент Культурного фонда США-Азербайджан Нурит Грингер.

В фестивале приняли участие около 600 подростков из 13 стран в качестве жюри. На протяжении четырех дней они смотрели фильмы из разных стран, получившие награды на мировых фестивалях за последние два года, и с помощью голосования определили победителей. Они также посетили мастер-классы греческого режиссера Марии Доузы "Как создается кино" и бельгийского сценариста и продюсера Ива Рингера "О деятельности продюсера", приняли участие в семинаре "Backstage documentary" под руководством Иро Риги (Греция) - президента Aenaon SCE и Port Festival, координатора "Zizanio News" на фестивале Олимпия. Также на фестивале прошел традиционный семинар "Киномарафон", посвященный "Году солидарности ради зеленого мира". Под руководством менторов - Гурбана Буньядова, Эльдара Исмаилова, Орхана Агазаде, Лейла Ганбаровой и Мехди Абидова подростки сняли небольшие видеоролики на тему "Экология и охрана окружающей среды". В программе "Ретроспектива" состоялся показ художественного фильма "Бута" режиссера Ильгара Наджафа, после которого дети смогли встретиться с актерами фильма - народным артистом Рафигом Азимовым, заслуженным артистом Эльнуром Керимовым и актрисой Арзу Азимовой.

Показы и обсуждения фильмов среди участников, встречи с приглашенными режиссерами и актерами, экскурсии, развлекательные программы, интерактивные семинары и создание коротких видеороликов в рамках Киномарафона, которые затем демонстрировались на большом экране, оставили у гостей и участников фестиваля самые приятные впечатления. На церемонии закрытия арт-директор Лейла Достализаде поблагодарила всех спонсоров, волонтеров, гостей и менторов киномарафона. Программный директор фестиваля Наргиз Багирзаде объявила победителей, определенных голосованием подростков-жюри, а Нариман Мамедов вручил призы. Приз за "Лучший художественный фильм" получил фильм "Listen" (Греция, 2022, реж. Мария Доуза), Специальный приз жюри был присужден фильму "Alfons Jitterbit - class trip chaos!" (Германия, 2022, реж. Марк Шлихтер). Специальный приз фестиваля был вручен фильму "Birds of passage" (Бельгия, Франция, 2015, реж. Оливер Рингер) в рамках программы "Ретроспектива".

Стоит отметить, что основной целью "Salam" IYFF является создание дружеских связей между подростками Азербайджана и других стран, продвижение культуры нашей Родины и других стран, воспитание молодежи в духе общечеловеческих нравственных ценностей, а также развитие высокого художественного вкуса у подростков через показ качественных профессиональных художественных фильмов на фестивале.

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