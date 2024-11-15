Азербайджан запускает платформу "Культура для климата"
Азербайджан запускает платформу C4C "Культура для климата".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр культуры Азербайджана Адиль Керимли на "Диалоге высокого уровня по борьбе с изменением климата, основанном на культуре" в рамках COP29.
"Культура играет центральную роль в формировании позитивной климатической повестки дня. Сегодня Азербайджан запускает платформу C4C "Культура для климата", цель которой - сделать культуру важной движущей силой позитивных климатических действий, подчеркивая, как культурные проекты могут продвигать и вдохновлять устойчивые практики и ценности.
В прошлом месяце в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась специальная предварительная презентация нашей инициативы, в которой приняли участие 300 представителей постоянных делегаций ЮНЕСКО, направленная на продвижение культурных мероприятий в целях улучшения климата на глобальном уровне", - сказал он.
Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.
Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.
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