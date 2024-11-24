Оригинальную рукопись рассказа Кафки продали на аукционе

Рукопись рассказа писателя Франца Кафки и его письмо продали на аукционе в Гамбурге за 286 000 евро.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство DPA.

Речь идет о пятистраничной оригинальной рукописи рассказа "Первое горе" и сопровождающем ее трехстраничном письме от начала мая 1922 года.

Письмо в течение десятилетий считалось утерянным и было обнаружено только в 1983 году в семье получателя письма Ганса Мардерштейга.

Мардерштейг и Курт Вольф несколько раз просили Кафку о публикации в журнале "Гений", соредактором которого был Мардерштейг. Курт Вольф рассказывал, что Кафка трогательно описывал свой пятилетний творческий кризис, а его друг Макс Брод называл тексты Кафки "восхитительно прекрасными".

Рукопись и письмо выкупил неназванный частный коллекционер.