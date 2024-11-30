Музыкальный театр примет участие в международном фестивале в Шеки

Азербайджанский государственный академический музыкальный театр примет участие в IV Международном театральном фестивале в Шеки, посвященном 145-летию национального профессионального театра.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в театре, организатором поездки, осуществляемой в соответствии с программой гастролей театра в регионы, выступает Министерство культуры Азербайджана, которое также окажет финансовую поддержку выступлению труппы, передает Day.Az.

В рамках международного фестиваля, где наряду с Азербайджаном примут участие театральные коллективы из Ирана, Узбекистана и Казахстана, Музыкальный театр представит комедию в двух актах "Пять жен Моллы Насреддина" по пьесе узбекского драматурга Ибрагима Садыкова. Показ состоится 2 декабря.

Роли в спектакле исполнят заслуженные артисты Азизага Азизов, Играр Саламов, лауреат Президентской премии Мехрибан Залиева, актеры Гульнара Абдуллаева, Ульвия Алиева, Гульджахан Саламова, Гульнара Азизова, Шабан Джафаров, Алимамед Новрузов, Фарид Рзаев, Джебраил Джебраилов.

Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный деятель искусств Аскер Аскеров, художник-постановщик - заслуженный художник Набат Самедова, хореографы-постановщики - заслуженные артисты Закир и Елена Агаевы, ассистент режиссера - Тамилла Асланова.

IV Международный театральный фестиваль пройдет в Шеки с 1 по 5 декабря.