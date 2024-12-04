Гости из СНГ очарованы коврами Азербайджана

В Азербайджанском национальном музее ковра проходит международная научно-практическая конференция под названием "Ресурсы и культура. От археологии до новой технологии".

Как передает Day.Az, в мероприятии участвуют директора музеев и специалисты из Азербайджана, Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Конференция организована Всероссийским музеем декоративного искусства в рамках многолетней программы "Наследие Содружества. Традиции для будущего" при поддержке Азербайджанского национального музея ковра, Министерства культуры Азербайджана и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

На церемонии открытия директор музея ковра, заслуженный работник культуры Амина Меликова рассказала о значении и истории культурного наследия Азербайджана, подчеркнув важность подобных мероприятий для сохранения и распространения традиций. Директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова отметила важность конференции для развития межмузейного сотрудничества и ознакомления с лучшими практиками в области сохранения и популяризации культуры.

В ходе трехдневной конференции обсуждаются различные темы, такие как "Музей и люди", "Музей и информационные ресурсы", "Природа и обычаи как источник вдохновения", "Древнейшие фундаменты евразийских культур: архетипы, символика, археологические артефакты", "Декоративное искусство народов СНГ. Переплетения" и "Роль современного музея в сохранении традиций". Также проходит обмен мнениями и опытом между специалистами.

В рамках конференции организована академическая сессия "Межмузейное взаимодействие на пространстве СНГ" и выставка "Наследие содружества. Традиции для будущего", а также культурная программа.

Гостям мероприятия была организована экскурсия по выставочному залу "Азерхалча" в старинной части Баку - Ичеришехер. Здесь их встретил председатель совета директоров ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов, который рассказал о древних традициях ковроткачества, современных тенденциях в этом искусстве и масштабных проектах, реализуемых его организацией. Особое внимание уделяется сохранению культурного наследия и адаптации ковроткачества к современным тенденциям, при этом сохраняя верность древним традициям. Гости выразили восхищение азербайджанскими коврами, отметив их высокое качество и уникальность.