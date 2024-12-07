Состоялся концерт Инары Бабаевой в честь 100-летия Соны Аслановой

В Международном центре мугама в Баку состоялся концерт солистки Государственного академического театра оперы и балета, преподавателя Национальной консерватории, лауреата международных конкурсов, заслуженной артистки Азербайджана Инары Бабаевой, посвящённый 100-летию Мастера сцены Соны Аслановой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, вечер прошёл под сопровождение пианистки Зульфии Садыговой. В рамках мероприятия также состоялась презентация книги Инары Бабаевой "Сона Асланова -100" и автограф-сессия.

"С детства была очарована творчеством Соны Аслановой, которая оставила глубокий след в национальной культуре как вокалистка и актриса. На концерте я исполню произведения, которые не звучали на национальной сцене более 60 лет, такие как "Qara gözlər" и "Çiçək" Агабаджи Рзаевой, "Quşçuğaz" Солтана Гаджибекова и другие. Также в программе - редко исполняемое произведение "Sual" Асафа Зейналлы", - рассказала Инары Бабаева. В книге освещены важнейшие моменты жизни и творчества Соны Аслановой, а также малоизвестные факты её биографии.

Концерт прошёл при восторженных аплодисментах зрителей, которые не жалели цветов для артистки. Племянник Соны Аслановой, Лятиф, выразил благодарность Инаре Бабаевой за проведение этого важного вечера и презентацию книги.

Кямаля Гуламова, профессор Азербайджанской национальной консерватории, подчеркнула значительный вклад Соны Аслановой в развитие национальной музыки и рассказывала о творческом пути Инары Бабаевой. Сона Асланова, родившаяся в 1924 году, оставила значительный след в оперном и кинематографическом искусстве, исполнив множество ролей в произведениях Узеира Гаджибекова и снявшись в нескольких знаковых фильмах.