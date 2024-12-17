Азиза Мустафазаде отметит юбилей в Баку потрясающим концертом

Во Дворце Гейдара Алиева 19 декабря в 2000 состоится концерт всемирно известной джазовой исполнительницы, пианистки и композитора, народной артистки Азербайджана Азизы Мустафазаде, организованный 33Event. 19 декабря Азизе Мустафазаде исполнится 55 лет.

Как передает Day.Az, на концерте состоится презентация нового альбома "Generations", прозвучат джазовые, мугамные и вокальные композиции, а также хиты музыканта.

Ее имя вместе с именем отца - Вагифа Мустафазаде включено во Всемирную энциклопедию джаза, составленную еще в 90-х годах в США. В Европе ее называют "Восточной дивой", "Шехерезадой у рояля", "Принцессой джаза". После концерта в 1997 году в "Куин Элизабет Холл" она была удостоена титула "Королевы джаза". Творчество лауреата международных конкурсов и фестивалей Азизы Мустафазаде представляет собой смесь классики, джаза и азербайджанских народных мотивов. С 1990 года Азиза Мустафазаде проживает в Германии, выступала с концертами во многих странах мира, своим творчеством достойно представляя Азербайджан на мировых сценах, всегда исполняя азербайджанские мелодии. Альбомы исполнительницы распроданы многомиллионными тиражами.

Для приобретения билетов https://iticket.az/ru/events/concerts/aziza-mustafa-zadeh-anniversary-concert/118460