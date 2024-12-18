В Центре мугама пройдет концерт "Kiçik Dəniz Küçəsi #2"

В Международном центре мугама 26 декабря в 19:00 пройдет концерт "Kiçik Dəniz Küçəsi #2", организованный Бакинским обществом современной музыки.

Как передает Day.Az, на вечере будут представлены произведения современных композиторов - "Адажио" (соло фортепиано) и "Эпизод" (гобой и ансамбль) из серии "Калейдоскоп" Саида Гани, "В антикварном магазине" (соло фортепиано) и трио "Сопротивление элементов" (скрипка, виолончель, фортепиано) из серии" "Акварель" Аяза Гамбарли, композиции Тюркара Гасымзаде на слова А.Мирсеида (сопрано, гитара) и произведение Таира Ибишова "Ноктюрн" (соло фортепиано), "Ur-fani" (струнный оркестр).

В концертной программе выступят Фатима Насирли (скрипка), Асмер Керимли (виолончель), Георги Иманов (виолончель), Хумай Гасымзаде (фортепиано), Закир Асадов (фортепиано), Рена Фархадова (фортепиано), Фарида Мамедова (сопрано), Рауль Гусейнов (гитара), Эльшан Мамедов (гобой), Эльдар Исабабаев (контрабас), а также Cadenza Contemporary Orchestra под управлением Самира Асадова.

Вход свободный.

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