Театр национального танца Испании Flamenco Live представит в Баку три спектакля

Театр национального танца Испании Flamenco Live представит в Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли три спектакля.

Как передает Day.Az, 21 декабря в 20.00 состоится премьера спектакля-фламенко 2024 года "Мастер и Маргарита" по мотивам романа Михаила Булгакова.

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22 декабря в 16.00 будет представлен невероятный новогодний праздник музыки для всей семьи "Щелкунчик". Вместе с детьми мы перенесемся в мир сказочной поэзии Гофмана, таинственной музыки фламенко и мистического флера стим-панка. В спектакле звучит народная испанская музыка фламенко и традиционная музыка западноевропейских цыган, музыкальные темы из балета П.И. Чайковского "Щелкунчик", переложенные для гитары и скрипки и стилизованные под фламенко.

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22 декабря в 20.00 будет представлен спектакль-фламенко "Ромео и Джульетта" по мотивам произведения Шекспира.

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