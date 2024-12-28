Состоялся вечер памяти в честь 85-летия видного кинорежиссера Фикрета Алиева

Состоялся вечер памяти, посвященный 85-летию со дня рождения видного кинорежиссера, сценариста, актера, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Фикрета Алиева (12.12.1939 - 8.03.2016), организованный Государственным фондом кино и Союзом кинематографистов Азербайджана, сообщает Day.Az.

В рамках мероприятия была представлена фотовыставка, рассказывающая о жизни и творчестве Мастера.

Директор Государственного фонда кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев рассказал о творчестве режиссера, отметив, что тема Абшерона занимала особое место в его творчестве.

Фикрет Алиев родился в Баку, окончил факультет актерского мастерства Азербайджанского государственного института искусств и Высшие курсы сценаристов и режиссеров Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК) в Москве. На киностудии "Азербайджанфильм" создал такие художественные фильмы, как "Золотая пропасть", "Сказка старого дуба", "Сон", "Последняя остановка", "Очередь на смерть" и другие, а также снялся в нескольких кинокартинах в качестве актера.

Своими воспоминаниями о режиссере поделились народные артисты Абдул Махмудов, Шамиль Сулейманлы, заслуженная артистка Рухангиз Мусеви, гостям был показан фильм производства студии Aranfilm "Тайна, преследующая меня" режиссера Бабека Аббасзаде, посвященный кинорежиссеру Фикрету Алиеву.