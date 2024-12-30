В Баку подвели итоги музыкальных событий года

В Концертном зале им. У.Гаджибейли Союза композиторов Азербайджана состоялось заключительное мероприятие юбилейного года, ознаменованного 90-летием творческой организации. Оно было посвящено подведению итогов чрезвычайно насыщенного музыкальными событиями года, а также презентации нового нотного издания и разным организационным вопросам.

Как передает Day.Az, в своем вступительном слове Председатель Союза композиторов, Народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Франгиз Ализаде отметила, что "в течении всего текущего года состоялись многочисленные мероприятия, посвященные 90-летию нашей творческой организации. С большим успехом прошли выездные Пленумы в Гяндже и Шуше, фестиваль в Шеки, Пленум молодых композиторов, юбилейные концерты за рубежом, проведен большой музыкальный фестиваль, на котором прозвучали новейшие произведения композиторов республики во всех жанрах. Все эти мероприятия были тепло встречены общественностью, привлекли к себе большое внимание и интерес, получили освещение на различных информационных платформах.

В течение юбилейного года были также подготовлены к печати и изданы ряд книг и брошюр о творчестве известных композиторов и музыковедов, а также сборники по актуальным проблемам музыкальной науки. А сегодня, в продолжение серии печатных изданий, мы с удовольствием представляем уникальный по своему содержанию и форме проект: впервые в истории творческой организации Союз композиторов подготовил и издал партитуры новых вокально-симфонических произведений азербайджанских композиторов патриотического содержания. Все они вдохновлены славной Победой, достигнутой Азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего, Президента страны Ильхама Алиева, и были исполнены во Дворце Гейдара Алиева на праздничном концерте, посвященном годовщине Победы. Основной целью нового издания мы считаем широкую пропаганду этих произведений как в республике, так и за рубежом", - отметила Ф.Ализаде.

Крупномасштабный фолиант под названием "Şanlı Zəfərə həsr olunan Azərbaycan bəstəkarlarının xor və simfonik orkestr üçün əsərləri" ("Произведения азербайджанских композиторов для хора и симфонического оркестра, посвященные славной Победе"), выполненный на высоком полиграфическом уровне, включает партитуры произведений пяти композиторов: Франгиз Ализаде - "Zəfər marşı", Джалала Аббасова -"Şanlı Azərbaycan", Сардара Фараджева - "Azad Şuşa", Мамеда Джафарова - " Nər oğlum", Рены Гядимовой - "Azərbaycanım". Это - первый том запланированного трехтомника (художественный руководитель проекта - Франгиз Ализаде), общее число произведений которого составит 18 наименований.

Презентация вызвала живой интерес присутствующих. Каждому композитору - участнику проекта - был вручен экземпляр партитуры. Авторы сердечно поблагодарили руководство Союза композиторов за столь ценный подарок. В дальнейшем планируется передача партитур в музыкальные центры столицы и регионов республики.

Продолжением мероприятия стала презентация новой Медали, учрежденной Союзом композиторов в связи со славным юбилеем - "AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLAR İTTİFAQI - 90". Сюрпризом для присутствующих было вручение этой Медали наиболее авторитетным членам Союза композиторов, принимающим активное участие в деятельности творческой организации: агсаккалу, Народному артисту Тофику Бакиханову, секретарю Союза композиторов, заслуженному деятелю искусств Земфире Гафаровой, академику Земфире Сафаровой, члену-корреспонденту НАНА Рене Мамедовой, заслуженным деятелям искусств Имруз Эфендиевой и Хаджар Бабаевой. Награжденные члены Союза композиторов выразили сердечную признательность руководству Союза за оказанное им внимание.