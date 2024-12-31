Состоится очередной выпуск передачи Muzson

11 января в эфире телеканала ATV, при поддержке Агентства развития медиа и Аудиовизуального совета Азербайджана, состоится очередной выпуск передачи Muzson. 

Как передает Day.Az, гостем передачи станет народный артист, джазовый композитор Салман Гамбаров.

Отметим, что Muzson - новый проект, посвященный культуре и искусству.