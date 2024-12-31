https://news.day.az/culture/1719883.html Состоится очередной выпуск передачи Muzson - ВИДЕО 11 января в эфире телеканала ATV при поддержке Агентства развития медиа и Аудиовизуального совета Азербайджана состоится очередной выпуск передачи Muzson. Как передает Day.Az, гостем передачи станет народный артист, джазовый композитор Салман Гамбаров. Отметим, что Muzson - новый проект, посвященный культуре и искусству.
Состоится очередной выпуск передачи Muzson - ВИДЕО
11 января в эфире телеканала ATV, при поддержке Агентства развития медиа и Аудиовизуального совета Азербайджана, состоится очередной выпуск передачи Muzson.
Как передает Day.Az, гостем передачи станет народный артист, джазовый композитор Салман Гамбаров.
Отметим, что Muzson - новый проект, посвященный культуре и искусству.
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