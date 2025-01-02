Известный азербайджанский актер впал в кому

Известный актер Азер Бахшалиев, о смерти которого сообщалось ранее, в настоящее время находится в коме.

Как передает Day.Az, об этом сообщил его коллега Илькин Гасани.

По его словам, А.Бахшалиев в настоящее время находится в одной из государственных больниц.

В свою очередь в больнице, куда он был госпитализирован, сайту сообщили, что актер сейчас находится в реанимации. Было отмечено, что в настоящее время его лечение продолжается.

16:21

Ушел из жизни актер Азер Бахшалиев.

Как сообщает Day.Az, о его кончине сообщил ведущий Фарид Рзаев. Артист долгое время боролся с почечной недостаточностью и искал донора для пересадки почки.

Азер Бахшалиев стал известен зрителям благодаря созданному им образу "Агсаггала" в комедийном проекте Bozbash Pictures, который транслировался на телеканале ATV.

Азер Бахшалиев родился 3 июля 1985 года. Он окончил факультет регионоведения (арабские страны) Международного университета. Был женат и воспитывал дочь.