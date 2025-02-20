В Баку выходит в прокат турецкая комедия "Tur Rehber"

Только в сети кинотеатров премиум-класса CineMastercard с 20 февраля выходит в прокат турецкая комедия студии BKM - "Tur Rehber" (Экскурсовод), сообщили Day.Az в пресс-службе CineMastercard.

Режиссер фильма - Хакан Алгюль. Роли исполнили Джем Гелиноглу, Альп Ойкен и Атылган Гюмюш, а также юная актриса Мелиса Дуру Юнал.

Фильм рассказывает историю экскурсовода, который изо всех сил пытается сохранить жизнь своей группе во время тура. Молодой гид Эрджюмент не подозревает, что с ним произойдет, когда он отправится в путешествие с группой пожилых туристов, поклявшихся умереть. Он отправляется в самое трудное путешествие в своей жизни и оказывается в центре неожиданных событий, где все идет не так, как планировалось.