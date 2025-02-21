Произведения скульптора Андрея Осташова в Центре Гейдара Алиева

В Центре Гейдара Алиева будет представлена новая выставка.

Как сообщает в пятницу Day.Az, 14 марта в Центре Гейдара Алиева откроется выставка белорусского скульптора Андрея Осташова "Тайна розы" (The mystery of the rose).

На выставке будут представлены такие произведения автора, как "В путешествии по снам", "Девочка кошка и танец черепах", "Веер и вишня", "Девочка с сердцем", "Дети солнца", "Индийский слон и бабочки", которые впервые будут представлены публике именно в Баку.

Творческий путь Андрея Осташова, родившегося в Беларуси в 1970 году, сформировался под влиянием художественных школ Беларуси, России и Европы.

В его произведениях красота является обязательным элементом, и он принадлежит к поколению художников эстетов-философов, которое уже исчезает. Скульптор смело играет с предметами быта и прикладного искусства Дальневосточного региона, изображениями самураев и плюшевых мишек Тедди, сказочных принцесс и шаманов.

Произведения Андрея Осташова, члена Белорусского союза художников, находятся в постоянной экспозиции Национального художественного музея Беларуси, в частных коллекциях Европы и Азии.

Персональные выставки скульптора были организованы в Монако, Париже, Пекине, Санкт-Петербурге, Тбилиси, Шанхае, Вене и др.

Андрей Осташов много путешествует по миру, особенно по странам Азии, черпая вдохновение и собирая творческий материал. В центре его внимания - внутренний мир человека. Не случайно выставка в Баку носит название "Тайна розы". Этот цветок олицетворяет гармонию внешней красоты и духовной глубины, недоступности и величия, силы и хрупкости.

"Тайна розы" - это уникальный и индивидуальный опыт для каждого. Скульптор вновь приглашает зрителей в это глубокое и эстетически выразительное путешествие - исследование собственного внутреннего мира. Он предлагает не просто рассматривать экспонаты, а искать их смысл и становиться частью творческого процесса.