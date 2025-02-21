Представители культуры Азербайджана посетили Арифа Бабаева по случаю дня рождения

Представители министерства культуры Азербайджана посетили видного мастера мугама, кавалера государственных орденов "Шохрат", "Шараф", "Истиглал", народного артиста Арифа Бабаева по случаю дня рождения ханенде, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

Заместитель министра, народный артист Мурад Гусейнов поздравил Арифа Бабаева с днем рождения и передал добрые пожелания. Было подчеркнуто, что выдающийся мастер мугама, внесший значительный вклад в развитие азербайджанской музыкальной культуры, оказал исключительные услуги в воспитании нового поколения ханенде. Затем художнику была вручена юбилейная медаль "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)". Ариф Бабаев выразил глубокую благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокую оценку его деятельности.

В конце была сделана фотография на память.