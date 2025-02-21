В Узбекистане состоится День азербайджанского театра. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи директора Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане Акифа Марифли с директором Узбекского государственного музыкального театра имени Мукими Азимом Муллахановым.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в центре, директор театра Азим Муллаханов сказал, что руководимое им культурное учреждение продолжает радовать зрителей своим богатым репертуаром, на сцене которого представлены пьесы местных и зарубежных авторов. В репертуар театра также входит известная азербайджанская пьеса "Свекровь", передает Day.Az.

Директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Акиф Марифли заявил, что в Азербайджане театральному искусству, прошедшему большой исторический путь, уделяется большое внимание, и что День национального театра, которому уже более 150 лет, отмечается ежегодно.

В завершение встречи была достигнута договоренность о проведении Дня азербайджанского театра Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева в Узбекистане в рамках традиционных международных театральных дней, ежегодно проводимых в Узбекском государственном музыкальном театре имени Мукими. Здесь будут организованы концерты, в которых будут исполнены азербайджанские песни, танцы, представлены сценки из театральных постановок.

Кроме того, Культурный центр подарит Государственному театру имени Мукими книги об азербайджанском театральном искусстве, культуре, истории и литературе, планируются взаимные гастроли, мастер-классы с участием приглашенных из Азербайджана артистов и др.