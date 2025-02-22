В Дохе состоялась презентация книги "Əlifba. A Cultural Alphabet", организованная журналом NARGIS

В Национальной библиотеке Катара в Дохе журнал NARGIS провел презентацию книги "Əlifba. A Cultural Alphabet", сообщили Day.Az организаторы.

В презентации принял участие президент Национальной библиотеки Катара, доктор Хамад бин Абдульазиз Аль Кавари, посол Азербайджана в Катаре Адыш Мамедов, Шейх Вадха Аль Тани, представители культуры, а также гости посольства Азербайджана в Катаре и представители азербайджанской диаспоры.

Книга "Əlifba. A Cultural Alphabet" - это азербайджанский алфавит для взрослых и детей с красочными иллюстрациями, в котором на каждую букву азербайджанского алфавита приводится информация о том или ином архитектурном памятнике, произведении искусства, исторической традиции или фольклорном персонаже нашей страны. За каждой отдельно взятой буквой стоит серьезная исследовательская работа.

Идейным вдохновителем и автором проекта стала Ульвия Махмуд, главный редактор журнала NARGIS, автор множества уникальных арт-проектов, главной целью которых является продвижение азербайджанской культуры во всем мире.

Книга представлена на четырех языках - английском, арабском, французском и испанском. Ее основная цель - пропаганда истории, культурного наследия Азербайджана и азербайджанского языка.

Гостей поприветствовала директор журнала NARGIS Мюжгян Гафарзаде, которая рассказала об истории проекта.

Затем в рамках презентации состоялся показ фильма History in Letters - документальной анимационной драмы, которая знакомит зрителей с азербайджанской культурой и историей сквозь призму алфавита. Это не просто документальный мультфильм, а философский поиск истины, демонстрирующей силу любви к искусству. Над фильмом работали: режиссер Меран Исмаилсой, сценарист Агамехти Абидов, анимационные художники Кенан Шейхзаманлы и Наргиз Гейдар. Иллюстрации к книге выполнены художником Орханом Гусейновым.

Скульптором Теймуром Гарибовым была изготовлена специальная подставка под книгу в виде кристалла. В ходе мероприятия кристалл был презентован Ульвией Махмуд Шейхе Вадхе Аль Тани.

Также на презентации была представлена инсталляция художника и скульптора Рашада Алекберова Welcome to Baku (2025), подготовленная специально для проекта.

Затем гостей пригласили попробовать блюда азербайджанской кухни.

После окончания мероприятия каждый гость получил в подарок экземпляр книги, февральский выпуск журнала NARGIS, постеры, открытки, карту и национальный головной убор - кялагаи.

Вечером световая проекция иллюстраций из книги "Əlifba. A Cultural Alphabet" украсила здание Marina Twin Tower. Это позволило жителям и гостям Дохи наглядно познакомиться с проектом.

Впервые проект "Əlifba. A Cultural Alphabet" увидел свет в 2019 году. Презентация книги состоялась в Стамбуле. В июне 2024 года прошла презентация книги в Берлине. В 2025 году планируется дальнейшее путешествие проекта по миру: после Дохи состоится презентация проекта в Рабате, Мадриде, Лондоне и других городах мира.

Журнал NARGIS выражает благодарность генеральному спонсору PASHA Holding за оказанную поддержку, выражает признательность Азербайджанской торговой корпорации в Катаре, посольству Азербайджана в Катаре за партнерство и содействие, а также благодарит туристическое агентство Kazunion.