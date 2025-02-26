В Баку открылась выставка Резы Дегати "Ходжалы - раненые души"

В Бакинском доме фотографии открылась выставка работ французского фотожурналиста азербайджанского происхождения Резы Дегати под названием "Ходжалы - раненые души" (Xocalı-Yaralı ruhlar), организованная Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", сообщает Day.Az.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов Ходжалинского геноцида и Карабахской войны.

На мероприятии была исполнена элегия, посвященная шехидам, а молодые люди с ограничениями слуха и речи представили на языке жестов стихотворение "Та кровавая ночь" (O qanlı gecə). Гости мероприятия ознакомились с выставкой "Ходжалы - раненые души".

Реза Дегати снимает войны более 40 лет. Его глаза и объектив видели много разрухи, много судеб, покалеченных войной. Его снимки смотрят на нас с обложек мировых изданий National Geographic, GEO, Time Photo и т.д. Через объектив Дегати мир увидел самые трагические страницы истории независимого Азербайджана: трагедию 20 Января, геноцид азербайджанцев в Ходжалы, обороняющуюся от армянских террористов Шушу, палаточные лагеря беженцев и вынужденных переселенцев, а также многое другое. По словам Дегати, он был свидетелем многих войн, но то, что он узнал о Ходжалы, запомнилось навсегда как одно из самых жесточайших событий в истории человечества.

Выступившие председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд, председатель Сабаильской районной организации партии "Ени Азербайджан" (YAP) Мухтар Нагиев, советник председателя правления Агентства социальных услуг Мафтуна Исмайлова, председатель Совета старейшин "Ичеришехер" Алигейдар Дадашов отметили, что прошло 33 года со дня Ходжалинского геноцида, совершенного Арменией в ходе многолетней политики этнической чистки, ненависти и геноцида против азербайджанского народа, и ставшего одной из самых кровавых страниц в истории человечества. Эта трагедия оставила глубокий след в памяти нашего народа. Было отмечено, что в ходе 44-дневной Отечественной войны под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, благодаря героизму нашей славной армии и единству народа, в Карабахе был поднят наш трехцветный флаг, кровь всех наших шехидов, в том числе и жертв Ходжалы, была отомщена на поле боя, и в Ходжалы, как и на все наши освобожденные от оккупации территории, возвращается жизнь.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения. В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.