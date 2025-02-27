Внуки Владимира Збудского посетили Государственный фонд кино Азербайджана

Гостями Государственного фонда кино Азербайджана стали Тимур и Инна, внуки известного кинооператора, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Владимира Збудского (1903-1983), внесшего большой вклад в создание хроники азербайджанского документального кино, сообщает Day.Az.

Их поприветствовал директор Государственного фонда кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев. Гости ознакомились с архивными материалами Владимира Збудского, находящимися в кинофонде, просмотрели цифровые копии снятых им фильмов. На встрече внуки известного кинооператора передали его личный архив в Государственный фонд кино Азербайджана.

Владимир Збудский работал в сфере азербайджанского кино, начиная с 1936 года. Он снял на киностудии "Азербайджанфильм" фильмы "Республиканский стадион", "По дороге счастья", "150 лет. Мирза Фатали Ахундов", "Остров в горах", "Страницы жизни" и др., был оператором документальных фильмов, многих материалов хроники.