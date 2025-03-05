В Международном центре мугама представлена концертная программа в рамках проекта Вечер мугама

В Международном центре мугама представлена очередная концертная программа в рамках проекта "Muğamat axşamı" (Вечер мугама), направленного на пропаганду нашего древнего музыкального национального наследия, в том числе искусства мугама, сообщает Day.Az.

В концертной программе выступили ханенде, заслуженный артист Илькин Ахмедов, солисты МЦМ - Сабина Арабли, Гюнай Имамвердиева, Мамед Наджафов, Ряван Гачаев и Сабина Ахмедова, которые представили композиции "Qatar", "Şur", "Segah", "Rast" и "Bayatı-Şiraz". Исполнение сопровождали инструментальный ансамбль под руководством солиста МЦМ, тариста Рашада Ибрагимова, Тебриз Юсубов (кяманча), Махта Мухаммедализаде (канон), Рафаэль Аскеров (балабан), Амиль Мустафаев (нагара) и Хайям Джаббарлы (уд).

Мугам - один из древнейших музыкальных жанров и уходит глубоко корнями в духовную культуру. Одно из значений этого слова объясняют как музыку, ниспосланную Всевышним. Не случайно ученые древности лечили людей звуками мугама. В свою очередь Азербайджан по праву считается колыбелью мугама. Включенный ЮНЕСКО в Список шедевров нематериального наследия человечества, мугам является воплощением души азербайджанского народа, отражением его традиций и обычаев.

Каждая мугамная композиция состоит из нескольких частей, объединенных общим творческим замыслом, и называется в соответствии с одним ладом-мугамом, в котором она исполняется. Всего различают семь основных видов ладов: Раст, Шур, Сегях, Шуштер, Чаргях, Баяты-Шираз, Хумаюн и несколько побочных. Между разделами мугама исполняются теснифы - вокальные композиции, или ренги и диринги, инструментальные включения. Стиль исполнения также заслуживает особого внимания - он основан на импровизации. Этот эффект переносит слушателя в совершенно другое измерение мелодиями, исполненными на таких национальных инструментах, как тар, кяманча и гавал (также могут быть использованы другие инструменты), и конечно же, исполнителем мугама - ханенде.

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