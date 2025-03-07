В Баку прошел вечер "Легенды эпохи: женщины, изменившие мир"

В Hilton Garden Inn прошел вечер "Легенды эпохи: женщины, изменившие мир", организованный Cult Baku Club в честь Международного женского дня - 8 Марта, сообщает Day.Az.

Это был вечер, посвященный легендам, сочетающим в себе интеллект и целеустремленность. Джахан Талышинская, Одри Хепбёрн, Жанна Туссен, Пегги Гуггенхайм вписали свои имена в историю.

Cult Baku Club - первый закрытый членский клуб в Азербайджане, созданный в 2017 году как платформа для людей, работающих в творческих сферах, принимающих участие в культурных мероприятиях.

"Наша миссия - создать сообщество единомышленников с творческими способностями и открытым взглядом на жизнь. Через различные культурные мероприятия мы стремимся превратиться в хаб и продвигать местную культуру, а также организовывать международные встречи с авторитетными творческими личностями", - отметила основатель Cult Baku Club Назрин Фаик.

Мероприятие вела искусствовед, арт-менеджер, арт-дилер и предприниматель в сфере искусства Анна Гончарова, которая прошла обучение в престижных учебных заведениях, таких как Sotheby's art Academy, MoMA NY, Melbourne University. Является основательницей культурно-образовательных проектов, реализуемых в различных странах, провела более 150 лекций, охватывающих искусство, историю моды и ювелирные украшения.

Анна Гончарова представила удивительные истории необычных женщин, чья жизнь и достижения внесли большой вклад в мировую культуру и науку.

Британская актриса, фотомодель, танцовщица и гуманитарный деятель, признанная икона кино и моды, символ элегантности Одри Хепбёрн считается во всем мире символом борьбы за права ребенка.

Французский ювелир и модельер бельгийского происхождения Жанна Туссен внесла большой вклад в популяризацию бренда "Cartier", а также разработала знаменитую коллекцию "Panthers de Cartier", внесла большой вклад в развитие индустрии моды.

Американская галеристка, меценат и коллекционер искусства Пегги Гуггенхайм - одна из ключевых фигур в мире современного искусства, чьи усилия помогли раскрыть таланты многих великих художников 20-го века.

Легендарная азербайджанская актриса, исполнительница народных песен и мугама Джахан Талышинская - эту талантливую и сильную женщину не сломили ни жернова сталинских репрессий, ни вынужденная жизнь на чужбине. В зените славы она была объявлена "врагом народа", но пройдя тяжелые испытания и скитания, вновь вернулась на сцену, завораживая слушателей своим мощным голосом и эмоциональной подачей. Кстати, среди гостей была правнучка Джахан Талышинской - Джахан Бабакишиева.

Истории этих очаровательных женщин, которые доказали, что талант, гений и смелость действительно могут изменить мир, вдохновляют, помогая достигать собственных вершин.