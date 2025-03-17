В Стокгольме отметили праздник Новруз

В Стокгольме состоялось мероприятие по случаю праздника Новруз. В праздничном торжестве, организованном Шведско-азербайджанской ассоциацией SAF, приняли участие около 300 представителей диаспоры из различных городов Швеции, сотрудники посольства Азербайджана в этой стране и иностранные гости.

Как сообщает Day.Az, в своем вступительном слове председатель SAF Севда Дадашева поблагодарила Фонд поддержки азербайджанской диаспоры, действующий при Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджанской Республики, и Международную медиа группу за оказанную поддержку.

Руководитель действующего в Нидерландах Международного клуба Азербайджана Кямаля Джалилова в своем поздравительном выступлении подчеркнула, что объединение большого количества азербайджанцев - радостное и одновременно гордое событие.

"Крайне важно реализовывать в перспективе совместные проекты с диаспорой братской страны в Швеции, развивать дальнейшие связи, а также широко пропагандировать азербайджанскую культуру в Швеции", - отметил глава представительства Турецкой Республики Северного Кипра в Стокгольме Хакан Аксой.

В рамках мероприятия представители диаспоры поздравили азербайджанский народ с праздником Новруз.

В музыкальной части праздника выступили народные артисты Азербайджана и Узбекистана сестры Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы, Рамазан Шарифзаде и азербайджанские певцы, проживающие в Стокгольме.

В конце мероприятия сестры Мамедовы были награждены дипломами с благодарностью от SAF.