В Гяндже пройдет ряд культурных мероприятий

Научно-методический и квалификационный центр культуры Министерства культуры Азербайджанской Республики при поддержке Гянджа-Дашкесанского регионального управления культуры с 8 по 12 апреля текущего года планирует организовать в Гяндже цикл культурно-массовых мероприятий под названием Mədəniyyət rüzgarı.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в центре сообщили, что цикл включает в себя мастер-классы, научные семинары, образовательные инфотуры, тренинги и т.д.

Успешная реализация проектов MEMИM Mədəniyyət rüzgarı в Гяндже, а именно мастер-классы по специальностям фортепиано и вокала для студенческо-педагогического состава детских музыкальных и художественных школ Гянджи и близлежащих регионов, научно-практический семинар "Воплощение национальных традиций в музыке", проекты "Друг мастера", "Театр из поколения в поколение", "Сохрани культурное наследие", а также тренинги для работников местных музеев и библиотек окажут положительное влияние на культурную среду города.