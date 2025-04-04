День памяти народного поэта Габиля

Хотя со дня смерти народного поэта Габиля прошло уже 18 лет, его произведения и сегодня читаются с прежней любовью.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 4 апреля - день памяти одного из выдающихся представителей азербайджанской поэзии народного поэта Габиля.

Габиль Имамвердиев родился 12 августа 1926 года в городе Баку. По окончании средней школы в 1944-1948 годах получил высшее образование на факультете языка и литературы Азербайджанского государственного педагогического института. В 1954-1956 годах учился на высших литературных курсах Литературного института имени Максима Горького в Москве.

Начав трудовую деятельность в 1949-1951 годах в качестве учителя средней школы в Ярдымлинском районе и городе Баку, а также лаборанта в Азербайджанском государственном педагогическом институте, Габиль в 1951-1953 годах работал заведующим отделом газеты "Азербайджан муаллими", в 1954 году - редактором-переводчиком в редакции газеты "Коммунист", в 1957-1958 годах - ответственным редактором редакции литературно-драматических передач в Азербайджанском государственном комитете по телевидению и радиовещанию, в 1960-1972 годах - заведующим отделом поэзии в редакции газеты "Адабийят ве инджесенет", в 1975-1979 годах - литературным работником и заместителем главного редактора в редакции журнала "Азербайджан".

Творчество Габиля, обогатившее современную азербайджанскую литературу, составляет одну из ее ярких страниц. Поэт, отличавшийся активной жизненной позицией и объективным отношением к событиям, мастерски использовал литературные возможности родного языка, создавая разнообразные по тематике образцы поэзии. Первый сборник стихов поэта, который начал свою творческую деятельность в 1944 году стихотворением "Приди, моя весна", был опубликован в 1950 году под названием "Наступает утро".

Книги поэта "Мой голубой Каспий", "Всю жизнь", "В ветряную погоду", "Пусть скажет природа", "Граждане пассажиры", "Насими", "Пилюли жизни", "Судьба от Бога", "Друзья, знакомые" и другие были с большим интересом восприняты читателями. Вошедшие в них произведения свидетельствуют о том, насколько автор был привязан к Азербайджану, тюркскому миру, высоко ценил справедливость, обладал тонким чувством юмора. Его небольшое стихотворение "Когда мы не на месте" (1969), где поэт отразил причины многих неприятных событий, обладает глубоким значением и сохранило свою актуальность и сегодня. Здесь утверждается, что, когда мы не на своем месте, от этого страдает все общество.

В поэме "Насими", являющейся важным этапом в творчестве поэта, автор с успехом добился поэтического раскрытия внутреннего мира Имадеддина Насими.

Стихотворение Габиля "Надежда лишь на тебя..." (1996) отражает любовь поэта к азербайджанскому солдату. На основе этого произведения Общественная телерадиовещательная компания подготовила короткометражный фильм.

За внесенный вклад в азербайджанскую литературу Габиль в различные периоды был удостоен Азербайджанской государственной премии, званий заслуженного деятеля искусств и народного поэта, орденов "Шохрат" и "Истиглал".

Известный мастер поэзии скончался 4 апреля 2007 года в Баку.