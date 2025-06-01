Азербайджанский русский драмтеатр принимает с аншлагом "Балтийский дом" из Санкт-Петербурга

Азербайджанский государственный академический русский драматический театр вновь стал местом культурного притяжения: в столице с аншлагом стартовали Большие гастроли Театра-фестиваля "Балтийский дом" из Санкт-Петербурга, сообщает Day.Az. Театр наполнился не только зрителями, но и особой атмосферой дружбы, обмена и любви к искусству.

На торжественном открытии - аплодисменты, теплые слова и сценическое волнение. С приветственным словом выступили Александр Шаровский, главный режиссёр театра и народный артист Азербайджана, и Сергей Шуб, генеральный директор "Балтийского дома" и заслуженный деятель искусств России. Было отмечено, что такие гастроли укрепляют культурные связи между странами, способствуют живому диалогу между творческими коллективами и зрителями, создают атмосферу единства, несмотря на границы и расстояния.

Первый спектакль - "Душечка" (16+), поставленный по одноимённому рассказу Чехова, адаптированному драматургом Виктором Бугаковым. Постановку на сцену вывела режиссёр Александра Мамкаева, сценографию создала Ирина Бируля, а костюмы - Мария Седых.

Перед зрителями ожила история женщины - влюбчивой, преданной, доверчивой и ранимой. Она выходит замуж за актёра Кукина - и влюбляется в театр, затем становится женой Пустовалова - и начинает разбираться в делах лесозаготовки, а потом сожительствует со Смирниным - и готова целиком отдаться ветеринарному делу. "Какая ветреная!" - подумает кто-то. Но нет. Она просто не может жить без любви. Звучит забавно? Но в этом и есть чеховский взгляд на жизнь: сквозь иронию - к глубокой человеческой правде, тонко рассказанная автором и бережно перенесённая на сцену. Душечка растворяется в другом не потому, что слаба, а потому что иначе не умеет - и в этом её трагизм, её сила и её притягательность. Чеховский юмор, тонкая ирония, лирика и музыка слились в спектакле, словно в акварельной палитре, где каждый мазок - эмоция.

Зал встретил артистов бурными аплодисментами. На сцене блистали заслуженные артисты России Анатолий Дубанов, Александр Павельев, Валерий Соловьев, заслуженная артистка Санкт-Петербурга Наталья Парашкина, а также Виктория Зайцева, Арсений Воробьев, Александр Плаксин, Егор Лесников и Костя Ионкин. Их игра - не просто исполнение ролей, а погружение в эпоху, в стиль, в душевную ткань чеховской прозы. Это тот случай, когда сцена становится зеркалом внутреннего мира персонажа, а зритель - его соучастником.

Гастроли только начались, а зрителей уже ждут новые яркие встречи. 1 июня в 12:00 театр распахнёт двери для юных зрителей: на сцене появится "Остров сокровищ" - приключенческий спектакль, который перенесёт детей в мир пиратов, кладов и отваги. А уже вечером, в 19:00, зрителей ожидает сатирическая комедия "О чём говорят мужчины и женщины" - постановка с узнаваемыми ситуациями, блестящим юмором и остроумными диалогами.

Гастроли организованы ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры Российской Федерации, а также при поддержке министерства культуры Азербайджана

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