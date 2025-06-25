Первый выпуск Вокальной школы Бюльбюля под руководством Рамиля Гасымова

В Мемориальном музее Бюльбюля в Баку состоялся первый выпуск Вокальной школы Бюльбюля (Bülbül Vokal Məktəbi), созданной известным оперным исполнителем, заслуженным артистом Рамилем Гасымовым, сообщает Day.Az.

На открытии Рамиль Гасымов отметил, что Вокальная школа Бюльбюля хранит вокальные традиции основоположника азербайджанского профессионального вокального искусства, одного из основоположников национального музыкального театра, выдающегося оперного певца, ученого-исследователя, композитора и педагога Бюльбюля. Рамиль Гасымов подчеркнул, что великий Бюльбюль был педагогом народного артиста, вокалиста Мобиля Ахмедова, у которого в свою очередь учился он сам, и отметил, что считает своим долгом сохранить и продолжать эту школу.

Вокальная школа Бюльбюля была создана в 2023 году. Учебный процесс в школе основан на национальной вокальной науке, унаследованной от великого Мастера, направлен на воспитание плеяды талантливой молодежи. За этот период воспитанники школы принимали участие в ряде концертных программ и фестивалях, некоторые стали студентами вузов.

Рамиль Гасымов и преподаватель школы, заслуженная артистка Инара Бабаева вручили выпускникам дипломы, пожелали им успехов и подчеркнули, что всегда будут их поддерживать.