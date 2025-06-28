В Харькове открыли мемориальную доску скульптору Сейфаддину Гурбанову

Торжественное открытие мемориальной доски выдающемуся скульптору, народному художнику Украины, заслуженному художнику Азербайджана Сейфаддину Гурбанову состоялось 27 июня в Харькове.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мемориальная доска была установлена на одном из корпусов Харьковской государственной академии дизайна и искусств, где мастер много лет преподавал и передавал свои знания новым поколениям скульпторов. С инициативой увековечения памяти Сейфаддина Гурбанова, жизнь которого трагически оборвалась в 2021 году, выступил председатель Харьковского областного общества "Достлуг" Мурад Омаров. Харьковский городской совет в ноябре 2023 года принял решение об установке мемориальной доски.

В мероприятии приняли участие родные художника, его коллеги, ученики.

К присутствующим обратились Харьковский городской голова Игорь Терехов, почетный консул Азербайджанской Республики в городе Харьков Афган Салманов, ректор Харьковской академии дизайна и искусств Александр Соболев, народный художник Украины Виктор Ковтун, председатель общества "Достлуг" Мурад Омаров, народный художник Украины Катиб Мамедов.

В своем выступлении городской голова Игорь Терехов подчеркнул личное уважение к Сейфаддину Гурбанову и его значительный вклад в культурную жизнь города.

"Сегодня мы открываем доску выдающемуся харьковчанину, человеку, которого я очень ценил и уважал. С Сейфаддином мы пережили очень многое. Многочисленные работы, которые украшают наш город, это его заслуга. "Скрипач на крыше", памятники Бекетову, Мечникову, композиции на площади Архитекторов - это настоящие жемчужины Харькова. Открывая эту доску, мы чтим память великого человека. Да, он родился в Азербайджане, но был настоящим харьковчанином. Он здесь жил, творил, воспитывал новые поколения художников. Сегодня здесь много его учеников - уже взрослых, самостоятельных скульпторов. И память о Сейфаддине Гурбанове всегда будет в наших сердцах", - отметил Игорь Терехов.

Почетный консул Афган Салманов выразил благодарность мэру города Игорю Терехову, ректору Академии искусств Александру Соболеву и председателю общества "Достлуг" Мураду Омарову за увековечение памяти Сейфаддина Гурбанова.

Как отметил Афган Салманов, творчество Сейфаддина Гурбанова - это искусство, которое объединяет культуры и народы. Его скульптуры - источник вдохновения для молодых талантов, харьковчан и гостей города.

Отметим, что скульптор Сейфаддин Гурбанов жил и работал в Харькове. Созданные им скульптуры украшают не только города Украины, но и других стран. Он является автором памятника Зарифе Алиевой в Ирпене, Григорию Сковороде в Любляне (Словения), Муслиму Магомаеву в Киеве, Тарасу Шевченко в Балаклее, памятника трем мыслителям в Харькове. Его скульптура "Скрипач на крыше" стала одной из визитных карточек Харькова.