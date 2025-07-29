В Азербайджане стартует проект "Мозговой штурм" в целях развития культурной элиты

Министерство культуры Азербайджана и телеканал Daha TV запускают совместный проект - интеллектуальную дискуссионную платформу "Мозговой штурм", посвящённую обсуждению актуальных социальных, культурных, философских и научных тем, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

В центре внимания - участие молодых людей, студентов и специалистов, а также стремление осмыслить как образ мира в Азербайджане, так и образ страны в мировом контексте.

Ключевые задачи проекта:

Перенос культурно-интеллектуального наследия страны в цифровое пространство;

Представление современных азербайджанских писателей, поэтов, учёных, философов и социологов;

Организация интеллектуальных встреч в региональных культурных центрах;

Установление связей с деятелями науки и культуры, проживающими за рубежом, и распространение их ценного опыта среди молодого поколения;

Формирование культурного иммунитета общества перед лицом утраты нравственных ориентиров;

Популяризация ключевых тем Четвёртой промышленной революции на азербайджанском языке как вклад в развитие языка и понятийного аппарата.

В рамках "Мозгового штурма" диалоги будут строиться не вокруг персоналий, а вокруг смыслового контента. Участники и зрители сосредоточатся на содержании - на идеях, аргументах и их анализе.

Проект станет пространством, где встречаются критическое мышление и творческое воображение, традиция и новизна. Обсуждения будут носить характер открытого интеллектуального поединка, в котором важны не только знания, но и умение слушать, спорить, соглашаться или возражать с достоинством.

"Мозговой штурм" - это вклад в формирование интеллектуальной среды и развитие культурной элиты.

Девиз проекта:

"Будущее можно изменить.

Реальность рождается из воображения.

Время - самый плодородный грунт".