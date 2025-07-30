Завершился XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль, проведенный по инициативе Фонда Гейдара Алиева, который также выступил организатором, при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и компании Gilan.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ставший доброй традицией фестиваль и в этот раз привлек внимание меломанов своим грандиозным размахом. В музыкальном празднике, начавшемся 24 июля и продолжавшемся шесть дней, приняли участие известные музыканты, исполнители и музыкальные коллективы из Азербайджана, Латинской Америки, Грузии и Литвы.

Нынешний Габалинский международный музыкальный фестиваль был приурочен к 140-летию великого композитора Узеира Гаджибейли.

В дни проведения фестиваля ценители музыки, в том числе гости Габалы, имели возможность насладиться выступлениями Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов, Хоровой группы заслуженного коллектива Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, музыкальной группы Mercadonegro (Латинская Америка), оркестра Tbilisi Big Band (Грузия), квартета Ciurlionis ("Чюрлёнис", Литва), а также участников проекта "Поддержка молодежи", Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Кара Караева, мугам-группы "Харыбюльбюль", народной артистки Назакет Теймуровой, ансамбля скрипачей Detaşe-Sabah, студентов Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и знаменитых музыкантов.

На церемонии закрытия XIV Габалинского международного музыкального фестиваля и заключительном концерте была представлена концертная программа Viva Operа с участием Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли. Концерт был приурочен к юбилеям двух видных музыкальных деятелей - 90-летию Васифа Адыгёзалова и 100-летию Рауфа Атакишиева. В первой части концерта, прошедшего под дирижерством народного артиста Ялчына Адыгёзалова, были исполнены "Праздничная увертюра", "Концерт №4 для фортепиано с оркестром", романс "Гвоздика", тюркю из оратории "Чанаккале - 1915" и "Песня о Баку", автором которых является композитор Васиф Адыгёзалов. Солисты: Мурад Адыгёзалзаде (фортепиано), Афаг Аббасова (сопрано), Селджан Фермор-Хескет (сопрано) и Авез Абдулла (баритон).

Вторая часть концерта прошла под дирижерством художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова. Выступления солистов - народного артиста Юсифа Эйвазова (тенор), Афаг Аббасовой (сопрано), Айтадж Шихализаде (меццо-сопрано), Юсифа Эйвазова (тенор) и Авеза Абдуллы (баритон) - были встречены аплодисментами.

В завершение концерта все солисты вместе исполнили Brindisi ("Застольная") из оперы Дж.Верди "Травиата".

Габалинский международный музыкальный фестиваль играет важную роль в культурной жизни Азербайджана, способствуя выявлению новых талантов и обмену знаниями в этой области. Этот фестиваль с нетерпением ждет каждый поклонник классической музыки.