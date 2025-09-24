Наследие Мирзы Гадима Иревани ожило в тканях и красках - мужских и женских костюмах

В Национальном музее истории Азербайджана открылась уникальная выставка "Наследие кисти Мирзы Гадима Иревани", приуроченная к 200-летию со дня рождения знаменитого художника, основоположника реалистической живописи в национальном искусстве Мирзы Гадима Иревани (1825-1875). Этот проект стал совместной инициативой музея и Национального дома одежды Alaca, призванной показать красоту и глубину азербайджанской культурной традиции через призму творчества великого мастера, сообщает Day.Az.

На церемонии открытия директор музея, академик Наиля Велиханлы подчеркнула, что творчество Мирзы Гадима Иревани не только бесценно для изучения истории искусства, но и является ключом к пониманию национального наследия. Выставка открывает зрителям целый мир традиций, воплощенных в тканях и узорах.

Заведующая этнографическим отделом музея Гюльзада Абдулова отметила, что работы художника помогают глубже прочувствовать тонкости и эстетические ценности народного костюма, а сама выставка играет важную роль в сохранении и передаче культурных ценностей будущим поколениям.

Гости выставки могут увидеть не только интерпретированные мастерами костюмы, вдохновленные образами с полотен Мирзы Гадима Иревани, но и оригинальные образцы из Западного Азербайджана, бережно хранящиеся в этнографическом фонде музея. Это не просто выставка - это путешествие в прошлое, ожившее в тканях и красках.