Живущие в наших сердцах: состоялся трогательный концерт III Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой - ФОТО

Музыка, хранящая память о героях, песни о Родине и мире, шедевры мировой оперной классики и любимые азербайджанские мелодии объединились на сцене Международного центра мугама в Баку. Концерт "Qəlbimizdə yaşayanlar" (Живущие в наших сердцах), состоявшийся в рамках III Международного оперного фестиваля народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой, стал вечером, в котором искусство обрело особую эмоциональную глубину, а голоса молодых исполнителей прозвучали в унисон с памятью, надеждой и любовью к Родине, передает Day.Az.

Концерт стал одним из событий фестиваля, посвящённого 50-летию народной артистки Азербайджана и 30-летию ее творческой деятельности.

Важность фестиваля как значимого культурного и просветительского проекта подчеркнули выступившие на мероприятии директор Центральной школы искусств имени Гара Гараева, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Кёнюль Гусейнова и заслуженная артистка Азербайджана Диляра Алиева.

Фестиваль задуман не просто как череда концертных вечеров, а как масштабная площадка для развития музыкального искусства и приобщения широкой аудитории к классической музыке. Его программа включает оперные и камерные вечера, симфонические концерты, мастер-классы, литературно-художественные встречи и образовательные мероприятия. Отдельные проекты пройдут в ведущих высших учебных заведениях страны, открывая молодому поколению новые возможности для знакомства с академическим музыкальным наследием.

Особое место в программе занимает проект "Молодые голоса звучат в будущее", направленный на поддержку начинающих вокалистов и раскрытие новых талантов. Его участники получают возможность выступать на одной сцене с признанными мастерами, представлять сольные программы и демонстрировать своё исполнительское мастерство профессиональной аудитории.

Одним из самых проникновенных моментов вечера стало выступление хора Qəhrəman övladları (Дети героев), объединяющего талантливых детей шехидов. В их исполнении песни о родной земле, героизме и любви к Азербайджану обрели особое звучание, превратившись в искреннее музыкальное обращение к зрителям. Автором музыки и слов ряда композиций, исполняемых коллективом, является профессор Кёнюль Гусейнова - вдова шехида, подполковника Рашада Атакишиева. Хор также выступал вместе с народной артисткой Фидан Гаджиевой, исполняя произведения, посвящённые Азербайджану и его героям.

Особую атмосферу вечеру придали созданные Фидан Гаджиевой детский хор Mezzo и женский камерный оркестр Mezzo. Их участие подчеркнуло главную идею концерта - преемственность поколений, бережное отношение к культурному наследию и силу музыки, способной объединять людей. Ведущей вечера была Бану Алибейли.

Насыщенная программа с участием молодых вокалистов представила произведения азербайджанских и мировых классиков. Классические вокальные произведения органично соседствовали с мелодиями, воспевающими Азербайджан. Тема мира, надежды и будущего стала одной из смысловых линий программы, придавшей вечеру особую цельность и эмоциональную выразительность.

В программе прозвучали произведения Жоржа Бизе, Узеира Гаджибейли, Джакомо Пуччини, Сергея Рахманинова, Джоаккино Россини, Георга Фридриха Генделя, Вольфганга Амадея Моцарта, Тофига Гулиева, Фикрета Амирова, Васифа Адыгёзалова, Джулио Каччини, Винченцо Ди Кьяра и других авторов.

В концерте приняли участие Чарльз Эмин Нейлор, Айша Мамедова, Аян Байрамова, Ляман Бабазаде, Гусейн Ахмедов, Нурай Рахманова, Фидан Алиева, Ройя Алиева, Гюнай Кубишова, Эльяр Алиев, Лилия Халилова, Захраханым Абдуллаева, Сяда Тагиева, Ясемен Гасанли, Анар Ханмамедли, Марьям Бабаева, Эльмира Рагимова и Мурад Гаджиев.

Музыкальное сопровождение обеспечили концертмейстеры Рафига Гулузаде, Рахима Гурбанова, Арзу Аслан, Лейла Джавадова, Сямра Гасанли и Алигейдар Айдын.

Финальным аккордом вечера стала знаменитая песня "Азербайджан" Муслима Магомаева. Её исполнение придало завершению концерта особую торжественность, объединив зрителей в чувстве любви к родной земле.

Вечер "Qəlbimizdə yaşayanlar" стал напоминанием о том, что музыка способна сохранять память, передавать духовные ценности и связывать поколения. В ней продолжают жить голоса ушедших, любовь к Родине и вера в будущее - чувства, которые не теряют своей силы с течением времени.

Фестиваль проходит с 7 сентября по 7 декабря и рассчитан на три месяца. Впервые в истории Азербайджана реализуется проект классического искусства такого масштаба, объединяющий около 30 музыкальных и других культурных мероприятий. Программа охватывает Баку и регионы страны, а также выходит на международную сцену: мероприятия запланированы в Париже, Лондоне, Милане и Минске.

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