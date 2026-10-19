В Вашингтоне прошла выставка "Нефть и икона" - ФОТО

В столице США, Вашингтоне, по случаю 35-й годовщины восстановления государственной независимости Азербайджана состоялись выставка "Нефть и икона" и концертная программа, говорится в сообщении пресс-службы Азербайджанского национального музея ковра.

Как передает Day.Az, мероприятие прошло в штаб-квартире Организации американских государств (ОАГ). Мероприятие было организовано совместно посольством Азербайджана в США и Азербайджанским национальным музеем ковра при поддержке Министерства культуры Азербайджана. В мероприятии приняли участие официальные представители государственных органов США, представители дипломатического корпуса, деятели культуры и искусства.

Выступая на церемонии открытия, посол Азербайджана в США, а также постоянный наблюдатель Азербайджана при Организации американских государств Хазар Ибрагим подчеркнул особое историческое значение 35-й годовщины восстановления государственной независимости Азербайджана. Посол отметил, что современное азербайджанское государство является политическим и духовным преемником Азербайджанской Демократической Республики, созданной в 1918 году.

Он обратил внимание на то, что основная ценность нефтяного наследия Азербайджана заключается не только в богатстве природных ресурсов, но и в том, что эти ресурсы направляются на развитие страны, в особенности на образование и формирование человеческого капитала. Дипломат также отметил, что отношения между Азербайджаном и США вышли на уровень стратегического партнерства.

Посол Панамы при Организации американских государств Ана Ирене Дельгадо рассказала о значении культурной дипломатии, отметив, что искусство и музыка играют важную роль в укреплении взаимопонимания между народами.

Директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова подчеркнула, что искусство ковроткачества является неотъемлемой частью национально-культурной идентичности азербайджанского народа. Она отметила, что ковёр - это не просто образец декоративно-прикладного искусства, а наследие, сохраняющее мировоззрение и духовные ценности народа, формировавшиеся на протяжении столетий.

По словам директора, на выставке представлено около 20 работ заслуженного художника Азербайджана Ирины Эльдаровой. В экспозицию вошли новые композиции, продолжающие проект, представленный на Венецианской биеннале в 2024 году, а также рельефный ковровый портрет Мэрилин Монро, созданный в Азербайджанском национальном музее ковра. Кроме того, на выставке представлены два панно в технике гурама (лоскутное шитье), изготовленные из мужских галстуков и посвящённые картине Саттара Бахлулзаде "Красавица Каспия" и Мэрилин Монро. А. Меликова выразила благодарность посольству Азербайджана в США, Министерству культуры Азербайджана и всем партнерам за поддержку в реализации проекта.

В своем выступлении Пол Тейлор, научный сотрудник-антрополог Национального музея естественной истории Смитсоновского института, рассказал о взаимосвязи нефтяной промышленности Азербайджана и сохранения его культурного наследия.

В рамках мероприятия были представлены книга Амины Меликовой "Счастье в коврах: 10 причин, почему ковер может сделать вас счастливым", издание Смитсоновского института "Прошлое и будущее наследие в коридоре трубопровода - Азербайджан-Грузия-Турция", а также проект "Арт-терапия: на страже культуры и здоровья", подготовленный под кураторством Лалы Сардaрлы.

После официальной части состоялся концерт в исполнении заслуженной артистки Азербайджана, пианистки Наргиз Алияровой. В программе прозвучали произведения Гара Гараева, Фикрета Амирова, Фаига Суджаддинова и Фридерика Шопена, а также фортепианная обработка азербайджанской народной песни "Сары гялин".