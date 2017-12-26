Азерпаше Нематову вручен орден "За службу Отечеству" второй степени - ФОТО

Председателю Союза театральных деятелей Азербайджана, директору и художественному руководителю Государственного академического национального драматического театра, народному артисту, профессору Азерпаше Нематову вручен орден "За службу Отечеству" второй степени.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе встречи в ведомстве министр культуры и туризма Абульфас Гараев отметил, что государство всегда уделяет особое внимание развитию сферы культуры и Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 11 августа 2017 года распоряжение о награждении Азерпаши Нематова орденом "За службу Отечеству" второй степени за заслуги в развитии азербайджанской культуры.

Затем Абульфас Гараев вручил народному артисту орден, поздравив его и пожелав успехов в дальнейшей деятельности.

В свою очередь Азерпаша Нематов выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за внимание и высокую оценку его деятельности.