Азерпаше Нематову вручен орден "За службу Отечеству" второй степени - ФОТО

26 декабря 2017 11:40

Председателю Союза театральных деятелей Азербайджана, директору и художественному руководителю Государственного академического национального драматического театра, народному артисту, профессору Азерпаше Нематову вручен орден "За службу Отечеству" второй степени.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе встречи в ведомстве министр культуры и туризма Абульфас Гараев отметил, что государство всегда уделяет особое внимание развитию сферы культуры и Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 11 августа 2017 года распоряжение о награждении Азерпаши Нематова орденом "За службу Отечеству" второй степени за заслуги в развитии азербайджанской культуры.

Затем Абульфас Гараев вручил народному артисту орден, поздравив его и пожелав успехов в дальнейшей деятельности.

В свою очередь Азерпаша Нематов выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за внимание и высокую оценку его деятельности.

 
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook
Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2017 Day.Az