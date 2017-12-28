В Центре мугама прошел заключительный концерт масштабного проекта "Вечера мугама" - ФОТО

Вчера в Международном центре мугама состоялся заключительный концерт второго сезона масштабного проекта Центра Мугама "Muğam axşamları" ("Вечера мугама"). В этот вечер прозвучали мугамы "Heyratı", "Mənsuriyyə", "Qarabağ şikəstəsi", "Osmanlı", "Heydəri", "Simayi-Şəms", "Ovşarı", "Arazbarı" и другие.

Напомним, что мугам - уникальный памятник классической музыки Азербайджана, дошедший до настоящего времени традиционно в устной форме. Искусство мугама имеет глубокие корни в истории культуры азербайджанского народа. Независимо от индивидуального подхода, мугам воспринимается азербайджанцами как одна из главных духовных ценностей нации, лучшей музыкой в мире. Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008).

Международный центр мугама продолжает радовать ценителей этого жанра азербайджанской музыки великолепными концертами, создает новые проекты, которые служат популяризации и развитию мугамного искусства.

В первом сезоне проекта, который длился с 16 мая до 30 июня этого года, была представлена серия концертов, посвященных азербайджанским ладам мугама (Раст, Шур, Сегях, Чахаргях, Баяты-Шираз, Шуштер, Хумаюн) с участием известных ханенде и молодых талантов.

А во втором сезоне, начавшемся 11 октября, прозвучали "Mahur-hindi", "Bayatı-Kürd", "Orta Mahur", "Rahab", "Bayatı-Qacar", "Şahnaz", "Qatar", "Dəşti", "Mirzə Hüseyn Segahı", "Xaric Segah".

В заключительном концерте проекта, организованного Международным центром мугама, выступили известные ханенде и музыканты.

Заслуженный педагог Азербайджана Газанфар Аббасов, талантливые ханенде Хаяла Абдуллаева, Шафаг Халили, Сарийя Пиримова, Гюльнар Гудретли, Мирюсиф Миризаде, Улькер Мирзазаде, Фидан Гиясбейли, Хамидрза Рзаи, Нушаба Керимова, Дурдана Алекперова, Малик Гасанов, Инджи Ширванлы, Седеф Будагова исполнили ритмические мугамы.

Аккомпанировали исполнителям таристы - Алтай Нифтелиев, Рашад Ибрагимов и исполнители на кяманче - Табриз Юсуфов и Араз Агавердиев, на балабане - Сулейман Алиев, на нагаре - Рухулла Дадашов, на каноне - Айсу Садыгова, на уде - Рамиль Мамедли.

Каждый концерт в рамках проекта "Вечера мугама" собирал аншлаг, вот и на этот раз зал был полон. Каждое исполнение сопровождалось бурными овациями.

Информационная поддержка проекта - азербайджанский телеканал "Культура", Азербайджанское радио, АЗЕРТАДЖ и журнал "Баку", а также Trend.az, Day.Аz, Milli.Аz.

Ф. Агаларова