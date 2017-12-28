В Баку состоялся концерт, посвященный 30-летию творческой деятельности Фаига Агаева - ФОТО

В Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) состоялся вечер, посвященный 30-летию творческой деятельности народного артиста Азербайджана, известного исполнителя Фаига Агаева, сообщает Trend Life.

На мероприятии присутствовали глава Службы государственной безопасности, Национальный герой Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства.

Вначале вечера была представлена информация о жизни и творческой деятельности народного артиста. В концертной программе выступил творческий коллектив Культурного центра Службы государственной безопасности. В исполнении артистов прозвучали хиты из репертуара Фаига Агаева - это композиции, которые завоевали сердца миллионов слушателей. Публика с большой теплотой приняла композиции "Ola bilməz", "Dönmə geri", "Sən gəlməz oldun", "Ayrılma məndən", "Pəncərə" и многие другие. После каждого музыкального номера звучали бурные аплодисменты. В программе были представлены как сольные номера, так и дуэты. Великолепно звучал оркестр, в сопровождении которого выступили исполнители.

На вечере были продемонстрированы видеозаписи интервью с известными представителями культуры, искусства, спорта - среди них народный артист, известный вокалист Мансум Ибрагимов, народная артистка, актриса Фирангиз Муталлимова, заслуженная артистка, телеведущая Наргиз Джалилова, заслуженный деятель искусств, композитор Говхар Гасанзаде, заслуженная артистка, актриса Вафа Зейналова, олимпийский чемпион Эльнур Мамедли. Поздравив Фаига Агаева с 30-летием творческой деятельности, они поделились воспоминаниями и рассказали интересные истории. Говоря об артисте, деятели культуры и искусства отметили, что наряду с тем, что Фаиг Агаев талантливый исполнитель, он обладает прекрасными человеческими качествами - артист замечательный друг и коллега.

Далее на сцену был приглашен народный артист Фаиг Агаев, который на протяжении всего вечера находился в зрительном зале и с большим вниманием наблюдал за каждым сценическим номером программы.

Артист выразил глубокую благодарность организаторам мероприятия.

Фаиг Агаев исполнил несколько композиций, которые были встречены овациями зрителей. В заключение вечера на сцену были приглашены все участники концертной программы, они вместе с народным артистом исполнили композицию "Azərbaycan odlar yurdum mənim".

Отметим, что Фаиг Балага оглу Агаев родился 29 декабря 1971 года в Баку. Дебютировал на музыкальном конкурсе "Бакинская осень-88", став дипломантом I степени, а затем победителем Республиканского конкурса "Золотая осень 89", Международного конкурса "Витебск 90", Международного конкурса телевизионной песни "Ялта 92". В 1993 году с отличием окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусств по специальности "актер музыкального театра". После этого стал победителем Международного конкурса ретро-песен имени Клавдии Шульженко "Харьков 95" и конкурса "Золотой Шлягер" - Могилев 96. С 1996 года Фаиг Агаев - солист Азербайджанского государственного телевидения и радио. Является лауреатом и обладателем множества наград и премий, среди которых "Humay", "Grand", "Qızıl Mikrofon". В 1995 году вышел первый альбом певца "Ola bilməz" (Не может быть). Затем "Səni əvəz eləmir" (Не заменит тебя), "Vəfasızım" (Неверная моя), "Faiq Ağayev - Seçmələr" (Фаиг Агаев - Избранное), "Minilliyin sonu" (Конец тысячелетия) и "Tam məxfi" (Совершенно секретно) и т.д., которые были распроданы большими тиражами. Завоевавший среди поклонников звание "Мистер Золотой Шлягер" Фаиг Агаев дал более 120 сольных концертов.