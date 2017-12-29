За год Музей ковра посетили 80 тысяч человек

"В 2017 году Азербайджанский музей ковра посетило более 80 000 человек", - такими словами подвела итоги 2017 года директор Азербайджанского музея ковра, председатель Национального комитета ICOM Азербайджан, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова.

Она отметила, что 2017 год стал замечательным годом для музея - его 50-летие было отмечено многочисленными международными симпозиумами, конференциями и семинарами, а также мастер-классами, лекциями по различным предметам, "круглыми столами" и тренингами.

К 50-летию Азербайджанского музея ковра его коллекция пополнилась еще одним экспонатом - редкой красоты азербайджанской вышивкой XVIII века, купленной на зарубежном аукционе Фондом Гейдара Алиева и подаренной музею. А также впервые в истории Азербайджанского музея ковра в 2017 году один из экспонатов был куплен самим музеем на зарубежном аукционе. Это уникальный ковер "Шамахы", приобретенный у Австрийской аукционной компании - ранее он хранился во Франции в личной коллекции. Он принадлежит на данный момент к числу наиболее древних экспонатов в коллекции ворсовых ковров музея.

"За последние два года Азербайджанский музей ковра приобрел 44 экспоната, в том числе ковры, национальные костюмы, украшения, батик и вышивки, предметы из археологических раскопок. Одни из них были куплены, другие - подарены музею. Это позволило музею ежегодно расширять экспозицию, увеличивать количество экспонатов, становиться все более привлекательным для отечественных и иностранных туристов ", - сказала директор музея.

Ширин Меликова также сообщила, что в 2017 году Азербайджанский музей ковра получил "Сертификат качества" как лучший музей года на сайте "TripAdvisor", а также вошел в число 40 номинантов премии "Лучший музей Европы" и имеет большой шанс выиграть эту награду в 2018 году.

Директор музея отметила, что в течение года за рубежом в известных журналах были представлены публикации об азербайджанских коврах. Продолжалась работа по пропаганде и популяризации на международном уровне азербайджанских ковров, которые являются материально-духовным наследием азербайджанской культуры и национальным богатством.

Следует отметить, что интересные сюжеты об Азербайджанском музее ковра были представлены на популярном европейском канале Euronews, популярном российском телеканале НТВ, в передаче "Поедем, поедим!". На канале National Geographic, который с большим интересом смотрят во всем мире, был показан фильм о Баку, в котором в центре внимания находится Азербайджанский музей ковра. Кроме этого, директор музея Ширин Меликова опубликовала статью во всемирно известном журнале "Carpet Collector". Интервью с нею было опубликовано в журнале "Халы" - ведущем мировом издании, посвященном антикварным коврам, текстилю и исламскому искусству, а также в журнале "Баку". Материалы о музее были опубликованы на веб-сайте Международного совета музеев (ИКОМ), в прессе таких стран, как США, Италия, а также в отечественных СМИ - например, международный симпозиум по коврам, приуроченный к 50-летию музея, был широко освещен в журнале "Nargis".

Ф. Агаларова