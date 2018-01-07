"Картинная галерея" Day.Az: Яркие портреты - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Нелли Ньювенхуджен.

Нелли Ван Ньювенхуджен - нидерландская художница. Родилась в 1944 году. После окончания школы в Новой Зеландии переехала в Париж, чтобы изучать историю культуры в Сорбонне, затем продолжила учёбу во "Французском свободном университете" в Амстердаме. Живописи нигде не училась, она самоучка, тем не менее уже много лет работает как профессиональный художник. Пишет акрилом, акварелью, в смешанной технике. Темы её картин навеяны ближайшим окружением.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес photo@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.