"Картинная галерея" Day.Az: Истории, полные гротеска и иронии - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Армандо Росси.

Армандо Росси - итальянский художник. Увлекаться искусством начал ещё в детстве: "Родители часто заставали меня за занятием каким-либо видом искусства, в первую очередь, изобразительным".

Родился в Неаполе, затем вместе с семьей переехал в Германию, где жил в течение многих лет, но в подростковом возрасте вернулся в Италию. Однако, годы жизни в Германии оказали огромное влияние на его визуальный вкус. После возвращения домой он окончил институт искусств "Istituto per l'Arte e il Restauro" во Флоренции.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес photo@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.