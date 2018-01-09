"Картинная галерея" Day.Az: Искусство слова - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Х Мартина.

Х Мартин - аргентинский художник. Родился в Буэнос-Айресе, Аргентина, 1974 году. Рисовать начал в раннем возрасте. Собственно говоря, он вспоминает, что свою первую "работу" в качестве художника сделал в возрасте 6 лет, когда друг семьи, архитектор по профессии, дал ему задание нарисовать одну из городских площадей. Уже в то время он владел способностью распознавать отдельные детали композиции и использовать цвета с поразительной реалистичностью, полной гармонии и уважения к границам фигуры.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес photo@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.