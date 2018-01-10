"Картинная галерея" Day.Az: Соединяя несоединяемое и переиначивая смысл - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Паломы Ринкон.

Палома Ринкон - фотограф из Мадрида, Испания. По национальности она - мексиканка. Имеет диплом по аудиовизуальной коммуникации из университета Universutad Complutense de Madrid, в котором изучала возможности фотографии в сочетании с её интересом к дизайну и изобразительному искусству.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес photo@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.