"Картинная галерея" Day.Az: Соединяя несоединяемое и переиначивая смысл - ФОТО

10 января 2018 06:36 комментариев

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Паломы Ринкон.

Палома Ринкон - фотограф из Мадрида, Испания. По национальности она - мексиканка. Имеет диплом по аудиовизуальной коммуникации из университета Universutad Complutense de Madrid, в котором изучала возможности фотографии в сочетании с её интересом к дизайну и изобразительному искусству.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес photo@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
комментариев

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az