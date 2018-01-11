"Картинная галерея" Day.Az: Серьезное внимание к деталям - ФОТО
11 января 2018 05:46 255
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Чарли Черчиллья.
Чарли Черчилль - американский художник. Годы работы иллюстратором и арт-директором дали художнику уникальное умение писать картины, полные необычных визуальных эффектов с отчётливой ясностью повествования. Цель любого художника - привлечь взгляд зрителя и навести его на размышления.
Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес photo@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!