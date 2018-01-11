"Картинная галерея" Day.Az: Серьезное внимание к деталям - ФОТО

11 января 2018 05:46

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Чарли Черчиллья.

Чарли Черчилль - американский художник. Годы работы иллюстратором и арт-директором дали художнику уникальное умение писать картины, полные необычных визуальных эффектов с отчётливой ясностью повествования. Цель любого художника - привлечь взгляд зрителя и навести его на размышления.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес photo@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az