В Центре мугама выступит известная российская скрипачка - ВИДЕО
16 января в рамках проекта Международного центра мугама "Жемчужины классической музыки" состоится концерт известной российской скрипачки, лауреата международных конкурсов Элины Друх.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Центра мугама, в концертной программе прозвучат произведения И.С.Баха, Э.Шоссона, П.И. Чайковского, А.Зейналлы и Ф.Ализаде. Аккомпанировать Э.Друх будет лауреат международных конкурсов, пианист Аслан Асланов.
Отметим, что Элина Друх - выпускница Санкт-Петербургской Консерватории, стипендиат Пасхального фестиваля в Байройте, лауреат международного конкурса им.Свиридова, международного конкурса им.Мравинского, Всероссийского конкурса "Молодые дарования России", Международного конкурса им. Ваймана, Международного конкурса им. Рахманинова, Международного конкурса им. Ельского и др.
Элина Друх выступает в разных городах России и Европы, активно занимается педагогической деятельностью. Награждена Премией Правительства Санкт-Петербурга "Педагогические Надежды".
Билеты на концерт можно приобрести во всех кассах города и онлайн на сайте iticket.az.
Ф. АгалароваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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